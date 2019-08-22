Повернення Росії в G8: Японія відповіла на загравання Трампа до Путіна

Уряд Японії готовий на саміті G7 обговорити можливість повернення Росії в G8.

Про це повідомляє агентство ЕФЕ з посиланням на джерела в МЗС Японії.

"За даними джерел у японському МЗС, влада Японії відкрита до того, щоб обговорити на саміті лідерів G7, який почнеться в суботу (24 серпня) в Біарріці, тему повернення Росії в G8", – йдеться в повідомленні.

Джерело зазначає, що японська влада "розуміє важливість залучення Росії у важливі міжнародні справи". Офіційний Токіо прийняв до відома нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії і "Великої вісімки".

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!