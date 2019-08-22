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Повернення Росії в G8: Японія відповіла на загравання Трампа до Путіна

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Уряд Японії готовий на саміті G7 обговорити можливість повернення Росії в G8.

Про це повідомляє агентство ЕФЕ з посиланням на джерела в МЗС Японії.

"За даними джерел у японському МЗС, влада Японії відкрита до того, щоб обговорити на саміті лідерів G7, який почнеться в суботу (24 серпня) в Біарріці, тему повернення Росії в G8", – йдеться в повідомленні.

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Джерело зазначає, що японська влада "розуміє важливість залучення Росії у важливі міжнародні справи". Офіційний Токіо прийняв до відома нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії і "Великої вісімки".

Трамп і Путін

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

  • Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

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Японія
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Mega Death
Mega Death
Самое смешное, что в России понимают, что такие предложения просто так не делаются. Эти западные проститутки наверняка попросят за это , каких то уступок. России это зачем нужно? Какая выгода от участия в клубе, который будет тебя ограничивать?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Какая выгода от участия в клубе, который будет тебя ограничивать?" Никакой! Ни в клубе, ни в Олимпиаде, где эти гады ограничивают приём мельдония!
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Южный Гарик
Южный Гарик
У коклядей второй день рвет пуканы от этой темы, хотя Россия заявила, что не рвется в эту организацию и нам интереснее формат двадцатки...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Южный Гарик:"нам интереснее формат двадцатки." А ежели и оттуда попросят?! Лучше уж формат G1.
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филипп филипыч
филипп филипыч
у японцев свои интересы (острова) и уж точно им ПОФИГ тема крыма)
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