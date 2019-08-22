Повернення Росії в G8: Японія відповіла на загравання Трампа до Путіна

Уряд Японії готовий на саміті G7 обговорити можливість повернення Росії в G8.
Про це повідомляє агентство ЕФЕ з посиланням на джерела в МЗС Японії.
"За даними джерел у японському МЗС, влада Японії відкрита до того, щоб обговорити на саміті лідерів G7, який почнеться в суботу (24 серпня) в Біарріці, тему повернення Росії в G8", – йдеться в повідомленні.
Джерело зазначає, що японська влада "розуміє важливість залучення Росії у важливі міжнародні справи". Офіційний Токіо прийняв до відома нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії і "Великої вісімки".
Трамп і Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.
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