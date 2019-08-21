Повернення Росії в G8: названо єдиного союзника України

Канада – єдина країна "Великої сімки", яка залишається другом України і може перешкодити відродженню G8 за участю Росії.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, коментуючи пропозицію президентів США і Франції запросити Росію на саміт в 2020 році і відновити "Велику вісімку".

РФ виключили з G8 в 2014 році за анексію Криму і агресію проти України. Як відомо, всі рішення в нинішній G7 (куди входить Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) ухвалюються консенсусом. Тобто повернення Росії мають одностайно підтримати усі сім держав.

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Шлінчак припустив, що проголосувати "за", окрім США і Франції, можуть також Німеччина та Італія.

"У тій самій Італії велике російське лобі. Італію ставимо під великий знак питання, що вона підтримуватиме позицію України. Те ж саме стосується і Німеччини. Сьогодні (21 серпня. – Ред.) відбудеться зустріч міністра закордонних справ РФ Лаврова і його німецького колеги, який теж уже почав заявляти про потенційно позитивні імпульси, які демонструє Росія по відношенню до України і ЄС", – зазначив експерт.

"У нас залишається не такий великий вибір... Великобританія зараз більше зайнята своїми внутрішніми питаннями. І я не думаю, що Україна стоїть на порядку денному", – додав він.

Єдиним "форпостом", вважає Шлінчак, в цій геополітичній компанії залишається Канада. Він нагадав, що країни не переривали дипломатичні зв'язки, і Канада завжди демонструвала досить лояльну позицію до України.

"З огляду на те, що в уряді Канади зараз багато вихідців з України, я думаю, що нам потрібно робити ставку на Канаду як одного з ключових гравців в G7", – порадив експерт.

Водночас він не виключив, що слова Дональда Трампа були своєрідною "морквою" для Росії.

"Але я не знаю, що важливіше для Володимира Путіна. Умовно кажучи, відмовитися від своєї ідеї про відновлення "великої російської імперії" або щоб його визнавали світові лідери.... Зрештою, ці світові лідери і без умов починають визнавати Росію. Подивіться, як спілкувався президент Франції Макрон з Володимиром Путіним. Та таке враження, що він йому в рота заглядав", – звернув увагу Шлінчак.

Саміт G7 в 2018 році usaherald.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в телефонній розмові президент США Дональд Трамп і глава Франції Еммануель Макрон обговорили запрошення Росії на саміт країн G7 в 2020 році.

Напередодні розмови з Трампом, 19 серпня, Макрон приймав президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції Форт де Брегансон. При цьому французький президент не скупився на лестощі та заявив, що мріє про Європу від Лісабона до Владивостока.

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