Повернення Росії до G8: Меркель висунула Путіну умови

Росія не зможе повернутися в клуб провідних економік світу поки не буде припинена агресія по відношенню до України.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в Канаді, де проходить саміт "Великої сімки", передає Reuters.

"Ми всі погодилися з тим, що повернення Росії на саміти "Великої сімки" не може відбутися доти, поки не буде досягнуто суттєвого прогресу з проблем в Україні. Це була спільна думка", - сказала вона.

За словами канцлера, всі представники країн Європи, які були присутні на саміті, домовилися, що повернення Росії в G8 поки не має виноситися на порядок денний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа.

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 з поверненням в нього Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія робить акцент на інших форматах.