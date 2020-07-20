Повені в Індії вбили понад 100 людей і знищили тисячі сіл. Фото і відео

Світ 10:41, 20.07.2020 Оновлено: 10:57, 20.07.2020

У результаті повеней в Індії, викликаних розливом річки Брахмапутра, загинули щонайменше 105 осіб.

Як повідомляє газета Daily Pioneer, найбільше від удару стихії постраждав північний штат Ассам.

Кількість жертв у цьому регіоні досягла 85 осіб, також потоки води знищили 3 тис. сіл у 25 з 33 округів штату.

Стихія не пощадила і тварин: загинули 90 диких звірів, зокрема вісім рідкісних носорогів.

Влада створила понад 50 тис. тимчасових таборів, куди з районів лиха евакуювали сотні тисяч людей.

"Рівень води в Брахмапутрі через безперервні дощі продовжує підвищуватися. Ситуація залишається критичною. Боротьбу зі стихійним лихом ускладнює пандемія коронавірусу", – заявив міністр водних ресурсів Ассама Кешат Маханта.

Також повідомлення про загибель жителів у результаті повеней надходять зі східного штату Біхар. Чотири людини стали жертвами стихії в індійській столиці Нью-Делі.

Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm
Повені в Індії
Telegram\Daily Storm

Як повідомляв OBOZREVATEL, повінь і зсуви в Індонезії вбили десятки людей.

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Світ

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