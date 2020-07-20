Повені в Індії вбили понад 100 людей і знищили тисячі сіл. Фото і відео
Повені в Індії викликані розливом річки Брахмапутра.
В результаті повеней в Індії, викликаних розливом річки Брахмапутра, загинули щонайменше 105 осіб.
Як повідомляє газета Daily Pioneer, найбільше від удару стихії постраждав північний штат Ассам.
Кількість жертв в цьому регіоні досягла 85 осіб, також потоками води знищено 3 тис. сіл в 25 з 33 округів штату.
Стихія не пощадила і тварин: загинули 90 диких звірів, в тому числі вісім рідкісних носорогів.
Влада створила понад 50 тис. тимчасових таборів, куди з районів лиха евакуювали сотні тисяч людей.
"Рівень води в Брахмапутрі через безперервні дощі продовжує підвищуватися. Ситуація залишається критичною. Боротьбу зі стихійним лихом ускладнює пандемія коронавірусу", – заявив міністр водних ресурсів Ассама Кешат Маханта.
Також повідомлення про загибель жителів в результаті повеней надходять зі східного штату Біхар. Чотири людини стали жертвами стихії в індійській столиці Нью-Делі.
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Повені в Індії Telegram\Daily Storm
Як повідомляв OBOZREVATEL, повінь і зсуви в Індонезії вбили десятки людей.