Потяг зниклого Кім Чен Ина вдалося зняти зі супутника. Фото
Потяг, що належить диктатору КНДР Кім Чен Ину, про хворобу якого повідомили ЗМІ, помітили біля його резиденції в місті Вонсан на східному узбережжі країни.
Відповідні знімки були зроблені комерційним супутником, передає 38 North. Нещодавно стало відомо, що диктатор може знаходиться в комі. Він тривалий період не показувався на публіці.
Потяг не був присутній на залізничній станції, відведеній для використання сім'єю Кім, 15 квітня, але як 21, так і 23 квітня він стояв на шляхах.
Потяг довжиною приблизно 250 метрів, частково покритий дахом станції, можна чітко побачити на фото:
Відомо, що елітний комплекс Вонсан включає в себе дев'ять великих пансіонів і базу відпочинку.
У центрі території знаходиться велика будівля, яка була побудована незабаром після приходу до влади Кім Чен Ина в 2014 році.
У комплексі також є захищений порт, тир, будівля для відпочинку і критий док для мегаяхти північнокорейського лідера.
Поруч із залізничною станцією знаходиться невелика злітно-посадкова смуга, яка спочатку використовувалася для легких літаків, але була перетворена в другій половині 2019 року в доріжку для верхової їзди, чим захопився останнім часом диктатор.
Нагадаємо, Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж і взагалі помер.
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