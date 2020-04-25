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25 квітня • оновлено в 23:32
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Потяг зниклого Кім Чен Ина вдалося зняти зі супутника. Фото

8.6т
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Потяг, що належить диктатору КНДР Кім Чен Ину, про хворобу якого повідомили ЗМІ, помітили біля його резиденції в місті Вонсан на східному узбережжі країни.

Відповідні знімки були зроблені комерційним супутником, передає 38 North. Нещодавно стало відомо, що диктатор може знаходиться в комі. Він тривалий період не показувався на публіці.

Потяг не був присутній на залізничній станції, відведеній для використання сім'єю Кім, 15 квітня, але як 21, так і 23 квітня він стояв на шляхах.

Кім Чен Ин у своєму поїзді

Кім Чен Ин у своєму поїзді

Quartz

Потяг довжиною приблизно 250 метрів, частково покритий дахом станції, можна чітко побачити на фото:

Знімок за 23 квітня

Знімок за 23 квітня

38 North

Знімок за 21 квітня

Знімок за 21 квітня

38 North

Відомо, що елітний комплекс Вонсан включає в себе дев'ять великих пансіонів і базу відпочинку.

У центрі території знаходиться велика будівля, яка була побудована незабаром після приходу до влади Кім Чен Ина в 2014 році.

У комплексі також є захищений порт, тир, будівля для відпочинку і критий док для мегаяхти північнокорейського лідера.

Поруч із залізничною станцією знаходиться невелика злітно-посадкова смуга, яка спочатку використовувалася для легких літаків, але була перетворена в другій половині 2019 року в доріжку для верхової їзди, чим захопився останнім часом диктатор.

Поїзд Кім Чен Ина

Поїзд Кім Чен Ина

Global News

Нагадаємо, Кім Чен Ин довгий час не з'являвся на публіці. У ЗМІ вже встигли повідомити, що глава Північної Кореї сховався на віллі на березі Японського моря або ж і взагалі помер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
Теги
хвороба потяг політика фотографии
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