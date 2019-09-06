"Потворна!" Бразильські президент і міністр публічно образили дружину Макрона

Міністр економіки Бразилії Паулу Гедес образив дружину президента Франції Бріджит Макрон, назвавши її непривабливою.

"Президент [Бразилії Жаір Болсонару] не збрехав, вона дійсно потворна, це чиста правда", – заявив він, виступаючи на економічному форумі в місті Форталеза, передає Bloomberg.

Водночас міністр додав, що некрасивих жінок не буває, є лише невдалі ракурси.

Бріжит та Еммануель Макрон Delfi

Гедес у своїй промові обурився тим, як ЗМІ висвітлюють діяльність президента. За його словами, преса, замість того, щоб зосередитися на прогресі країни, обговорює коментарі Болсонару.

Пізніше він вибачився за свої слова, назвавши їх "жартом". Гедес додав, що не хотів переходити на особистості.

Паулу Гедес Meio Norte

Нагадаємо, раніше Жаір Болсонару пожартував над 66-річною дружиною французького лідера в соцмережі.

Один із прихильників президента розмістив у Facebook пост, де порівняв фотографію подружжя Макрон зі знімком, на якому зображений 64-річний Болсонару зі своєю 37-річною дружиною Мішель.

"Тепер розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?" – свідчив підпис до колажу. У відповідь на це бразильський президент написав: "Не принижуйте цього хлопця, ха-ха-ха".

Президент Франції, коментуючи інцидент, заявив, що бразильському лідеру повинно бути соромно за свою поведінку.

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Як писав OBOZREVATEL, недавно перша леді Франції Бріджит Макрон скористалася послугами пластичних хірургів. Її помітили в елітній клініці в Парижі.

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