Потужний ураган підібрався до Мексики: стихію показали з космосу

Потенційно небезпечний ураган "Уілла" наближається до тихоокеанського узбережжя Мексики, він досяг максимальної п'ятої категорії.

За інформацією Національного ураганного центру, він може спричинии сильні вітри і зливи в західно-центральній і південно-західній частині Мексики, повідомляє AP.

Режим надзвичайного стану оголошено одразу в 14 муніципалітетах у штатах Наяріт і Сіналоа. В останньому з низинних районів були евакуйовані від 2000 до 8000 чоловік.

Hurricane Willa strengthens to Category 5; forecast to pound Mexico's west coast. https://t.co/zyBUfHXbYY pic.twitter.com/V0ROHiZw9m

Передбачалося, що ураган пройде через або неподалік островів Маріас — безліч островів, розташованих на відстані до 60 миль (96 кілометрів) від берега. Однак потім синоптики заявили, що "Уілла" торкнеться ділянки від курортного міста Мазатлан ​​до острова Сан-Блас.

Також у мережі показали, як ураган виглядає із космосу.

Category 5 Hurricane Willa is threatening more than 7 million people in Mexico pic.twitter.com/dBHYyRw4kf