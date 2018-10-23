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Потужний ураган підібрався до Мексики: стихію показали з космосу

1.9тЧитати матеріал російською

Потенційно небезпечний ураган "Уілла" наближається до тихоокеанського узбережжя Мексики, він досяг максимальної п'ятої категорії.

За інформацією Національного ураганного центру, він може спричинии сильні вітри і зливи в західно-центральній і південно-західній частині Мексики, повідомляє AP.

Режим надзвичайного стану оголошено одразу в 14 муніципалітетах у штатах Наяріт і Сіналоа. В останньому з низинних районів були евакуйовані від 2000 до 8000 чоловік.

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Потужний ураган підібрався до Мексики: стихію показали з космосу

Передбачалося, що ураган пройде через або неподалік островів Маріас — безліч островів, розташованих на відстані до 60 миль (96 кілометрів) від берега. Однак потім синоптики заявили, що "Уілла" торкнеться ділянки від курортного міста Мазатлан ​​до острова Сан-Блас.

Також у мережі показали, як ураган виглядає із космосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний ураган ''Леслі'' добрався до Європи.

Місце
Мексика
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
В пизду модера уебана...больше ничего сказать не могу...сучара коменнты удаляет и при том нормальные комменты, а комменты троллей оставляет...
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