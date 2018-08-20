В Італії загинули 8 туристів, 12 - поранені: що сталося

Потужний паводок обрушився на південну Італію, в результаті чого загинули вісім осіб, ще 12 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними Rai News, це сталося в Національному парку Полліно в регіоні Калабрія. Причиною лиха стали сильні дощі, через які річка Реганелло вийшла з берегів, (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

La Stampa також повідомляє, що загиблими виявилися 4 жінки, і стільки ж чоловіків. За даними видання, як тільки стало відомо про лихо, на місце події прибули пожежники, альпіністи Полліно, карабінери.

Постраждалі входили до складу групи, що відправилася на екскурсію по ущелинах і каньйонах парку. Деякі туристи, яких наздогнали потоки річки, зуміли врятуватися на скелях. Серед них була також дитина, яка отримала переохолодження.

"Їх близько сімдесяти осіб. Реальний невідомий фактор - це кількість зниклих без вести", - повідомив глава цивільної оборони регіону Калабрія Карло Тансі.

Пояснюється, що подібне явище часто спостерігається взимку, а влітку такого ніколи не було. Рівень потоку досяг 2 - 2,5 метрів. Вода залила ущелини, в результаті чого багатьох туристів змило на кілька метрів від місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії пройшли мусонні дощі, які розорили північно-східні штати.

18 серпня стало відомо, що через повінь загинули мінімум 324 людини. Стихійне лихо стало наймасштабнішим за останні сто років.