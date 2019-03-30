"Поцілував у шию і понюхав": навколо віце-президента США розгорівся гучний секс-скандал

Колишній член Асамблеї штату Невада Люсі Флорес звинуватила колишнього віце-президента США Джо Байдена у сексуальних домаганнях.

Свою історію жінка розповіла у статті для видання The Cut. За її словами, все сталося в 2014 році під час публічного заходу. Тоді їй було 35 років, Байдену – 71 рік.

"Я відчула, як він підійшов до мене ззаду і поклав свої долоні мені на плечі. Я завмерла – чому віце-президент мене торкається?" – написала Флорес.

Джо Байден і Люсі Флорес (праворуч) The Cut

Вона стверджує, що Байден вів себе неналежним чином. Зокрема, нахилився і понюхав її волосся.

"Я була засмучена – я сьогодні не вимила голову, а віце-президент її нюхає. І, до речі, якого хр*ну? Чому віце-президент США нюхає моє волосся?" – обурилася Флорес.

Потім політик нібито поцілував її в потилицю. Свій стан вона описала так: "я хотіла провалитися під землю". Все припинилося в той момент, коли Лорес запросили на сцену для виступу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у разі, якщо буде доведено, що президент США Дональд Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy Карен Макдугал за мовчання про їхні стосунки, це може стати підставою для імпічменту.

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