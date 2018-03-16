"Потрапили в пекельне м'ясо": очевидці розповіли про аварію на підйомнику в Грузії

Очевидці аварії підйомника на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії розповіли, що евакуацію не дозволяли проводити гелікоптерами.

Наразі відомо про 8 постраждалих, серед яких були і громадяни України.

У мережі публікують фото і відео з місця аварії.

За словами однієї з туристок, вона в момент трагедії перебувала на старті підйомника, але встигла вилізти.

"Сіли на крісло, ми були на старті, тільки опустили стулку вниз, і воно зупинилося. Оператор відкрив щиток, щось почало пікати і канатка почала рух назад, швидкість збільшувалася. Ми встигли вилізти з крісла вниз під стулкою, і почався "заміс". "Канатки" полетіли з величезною швидкістю назад і билися один об одного збиваючись у купу. Люди стрибали з крісел вниз, хто не встиг зістрибнути, потрапив у це пекельне місце... Крісла летіли з жахливою швидкістю, їх розгойдувало і людей просто викидало назовні. Багато людей поламалися. Ноги, руки, спини. Не знаю, чи загинув хтось. Такого пекла і страху я не відчувала ще ніколи", - повідомляє вона.

За словами очевидців Антона і Каті, постраждалих лижників спускали вниз на снігоходах.

"Допомагали тим, хто випав, відтягали як могли!! Евакуація ніяка, переламаних людей спускали на снігоходах, кошмар! Гелікоптери тільки для фрірайду і за гроші!!" - кажуть вони.

Як повідомляв "Обозреватель", у Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі зламався підйомник.