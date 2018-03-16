У Грузії лижники потрапили в "м'ясорубку": всі подробиці з Гудаурі. Відео

У Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі зламався підйомник, внаслідок чого були травмовані щонайменше десять осіб.

Як повідомив Knyshov Peter на своїй сторінці в Facebook, рятувальники прибули на місце події протягом 10 хвилин.

"Катастрофа на курорті в Гудаурі! Халатність і помилка канатників привели до зриву підйомника в зворотному напрямку на лінії Садзелі. Численні травми у людей, що потрапили у "м'ясорубку" з крісел, що зіштовхуються, переломи і удари у тих, хто встиг або здогадався зістрибнути. Вдалося зупинити канатку тільки через 1,5-2 хвилини. Рятувальники прибули на місце протягом 7-8 хвилин. Розтягувати і надавали першу допомогу постраждалим всі, хто стояв у черзі. Із слабкими нервами - прохання не дивитися", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео с місця пригоди:

Як повідомляє грузинський телеканал Rustavi2, на канатній дорозі відключилася електроенергія. За його даними, постраждалих не менше 10.

Пізніше стало відомо, що серед постраждалих є громадяни України.

Також очевидці аварії розповіли про те, що сталося.

Як повідомляв "Обозреватель", російських лижників змусили тренуватися на кладовищі і біля крематорію.