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ПолітикаЕкономіка

Влучили у дитсадок: сектор Газа випустив по Ізраїлю 27 ракет

19.5тЧитати новину російською

По кількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Про це повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю. За словами військових, більшість із ракет вдалося перехопити системам ППО.

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, у регіональних радах Ешколь, Шаар Ха-Негев і Сдот-Негев.

Як уточнив офіційний представник МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшона у Twitter, один мінометний снаряд, випущений палестинськими бойовиками, впав на території ізраїльського дитячого садка, де в цей час не було вихованців.

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Пізніше з'явилися дані про приліт ще двох ракет. Таким чином, їхня загальна кількість склала 27.

Тим часом стало відомо, що Ізраїль погодився допустити до своїх північних кордонів урядові війська Сирії.

"За словами високопоставленого політичного джерела, досягнуті домовленості між Ізраїлем і Росією щодо північного кордону. Вони передбачають, що армія (президента Сирії Башара) Асада займе позиції біля кордону з Ізраїлем, а натомість росіяни пообіцяють, що там не буде присутності Ірану і (ліванського руху) "Хезболлах", - йдеться у повідомленні Другого каналу (Ізраїль).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль почав будувати морське загородження вздовж кордону із сектором Газа, по якому недавно завдав нового удару у відповідь на перетин кордону і спроби завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Раніше на кордоні Ізраїлю з сектором Газа поновилися бої, з'явилася інформація про загиблого.

У той же час Ізраїлю передрекли війну на іншому фронті.

Місце
Ізраїль
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