Влучили у дитсадок: сектор Газа випустив по Ізраїлю 27 ракет

По кількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Про це повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю. За словами військових, більшість із ракет вдалося перехопити системам ППО.

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, у регіональних радах Ешколь, Шаар Ха-Негев і Сдот-Негев.

Moments ago, sirens were heard in the Eshkol Regional Council, Sha'ar HaNegev Regional Council and Sdot Negev Regional Council. The details are being looked into - IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р

Як уточнив офіційний представник МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшона у Twitter, один мінометний снаряд, випущений палестинськими бойовиками, впав на території ізраїльського дитячого садка, де в цей час не було вихованців.

The shooting of rockets this morning from #Gaza , one of them landing in the yard of an empty kindergarten (!), Demonstrates the grave danger #Hamas represents to Israeli civilians. No country would or should accept such threats to its civilian population. Neither do we. - Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 29 травня 2018 р

News_Executive

News_Executive

Photos showing proximity & damage from mortar fired from Gaza into Israel landing at kindergarten half an hour before children were set to arrive. pic.twitter.com/zdHCUe68Wf — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 29 мая 2018 г.

Пізніше з'явилися дані про приліт ще двох ракет. Таким чином, їхня загальна кількість склала 27.

WATCH: Iron dome interception system in action moments after at least 25 mortars were fired from Gaza. pic.twitter.com/Vqlt3MVIQt - Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 29 травня 2018 р

Тим часом стало відомо, що Ізраїль погодився допустити до своїх північних кордонів урядові війська Сирії.

"За словами високопоставленого політичного джерела, досягнуті домовленості між Ізраїлем і Росією щодо північного кордону. Вони передбачають, що армія (президента Сирії Башара) Асада займе позиції біля кордону з Ізраїлем, а натомість росіяни пообіцяють, що там не буде присутності Ірану і (ліванського руху) "Хезболлах", - йдеться у повідомленні Другого каналу (Ізраїль).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль почав будувати морське загородження вздовж кордону із сектором Газа, по якому недавно завдав нового удару у відповідь на перетин кордону і спроби завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Раніше на кордоні Ізраїлю з сектором Газа поновилися бої, з'явилася інформація про загиблого.

У той же час Ізраїлю передрекли війну на іншому фронті.