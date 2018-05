Влучили у дитсадок: сектор Газа випустив по Ізраїлю 27 ракет

По кількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Про це повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю. За словами військових, більшість із ракет вдалося перехопити системам ППО.

Сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, у регіональних радах Ешколь, Шаар Ха-Негев і Сдот-Негев.

Moments ago, sirens were heard in the Eshkol Regional Council, Sha'ar HaNegev Regional Council and Sdot Negev Regional Council. The details are being looked into

Як уточнив офіційний представник МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшона у Twitter, один мінометний снаряд, випущений палестинськими бойовиками, впав на території ізраїльського дитячого садка, де в цей час не було вихованців.

The shooting of rockets this morning from #Gaza , one of them landing in the yard of an empty kindergarten (!), Demonstrates the grave danger #Hamas represents to Israeli civilians. No country would or should accept such threats to its civilian population. Neither do we.