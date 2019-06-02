"Потенційний вантаж-200": в Венесуелі засікли російських найманців в магазині. Фотофакт

У Акарігуа на заході Венесуели зафіксували російських найманців.

Фотографія з військовими з РФ опублікована в Twitter Krychek.

"У магазині міста Акарігуа на заході Венесуели помічена компашка найманців з російської ПВК", - сказано в підпису.

У коментарях іронізують над військовими, називаючи їх "потенційним вантажем-200".

Найманці РФ в Венесуелі Twitter Krychek

У магазині міста Акарігуа на заході Венесуели помічена компашка найманців з російської ПВК. pic.twitter.com/Z4JsON73o4 - Krychek (@ Krychek5) 1 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Венесуелі зробили спробу повалення Мадуро.

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