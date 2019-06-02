"Потенційний вантаж-200": в Венесуелі засікли російських найманців в магазині. Фотофакт

У Акарігуа на заході Венесуели зафіксували російських найманців.
Фотографія з військовими з РФ опублікована в Twitter Krychek.
"У магазині міста Акарігуа на заході Венесуели помічена компашка найманців з російської ПВК", - сказано в підпису.
У коментарях іронізують над військовими, називаючи їх "потенційним вантажем-200".
Найманці РФ в Венесуелі
Twitter Krychek
У магазині міста Акарігуа на заході Венесуели помічена компашка найманців з російської ПВК. pic.twitter.com/Z4JsON73o4- Krychek (@ Krychek5) 1 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Венесуелі зробили спробу повалення Мадуро.
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