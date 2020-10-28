Постраждалі в катастрофі літака МАУ країни зробили заяву: вимагають покарати винних
Міжнародна група по координації допомоги сім'ям жертв збитого в Тегерані літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" вимагають притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи.
Про це під час онлайн-зустрічі заявили міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану, повідомили на сайті українського Міністерства закордонних справ.
Представники постраждалих країн закликали Іран провести незалежне і всебічне розслідування причин і факторів, які привели до збиття літака, відповідно до стандартів, визначених у Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
"Координаційна група буде продовжувати вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного і прозорого кримінального розслідування і неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги жертвам цієї трагедії", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні ящики" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їх передачі Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.
Пізніше Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ.