Постраждалі в катастрофі літака МАУ країни зробили заяву: вимагають покарати винних

Міжнародна група по координації допомоги сім'ям жертв збитого в Тегерані літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" вимагають притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи.

Про це під час онлайн-зустрічі заявили міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану, повідомили на сайті українського Міністерства закордонних справ.

Представники постраждалих країн закликали Іран провести незалежне і всебічне розслідування причин і факторів, які привели до збиття літака, відповідно до стандартів, визначених у Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

"Координаційна група буде продовжувати вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного і прозорого кримінального розслідування і неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги жертвам цієї трагедії", – йдеться в заяві.

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