Постраждали 35 осіб: у США трапилася НП із канадським Boeing. Фото

Літак Boeing 777-200 авіакомпанії Air Canada, що летів за маршрутом Ванкувер – Сідней, здійснив аварійну посадку в Гонолулу (Гавайські острови, США), у результаті чого постраждали 35 осіб.

НП трапилася у четвер, 11 липня. Про це повідомляє телеканал CBC (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що незабаром після вильоту літак потрапив у зону турбулентності і вимушено сів у США о 6:46 за місцевим часом. На борту лайнера перебували 269 пасажирів і 15 членів екіпажу. 35 осіб отримали легкі травми.

Boeing 777-200 Air Canada aeronautic.dk

Маршрут Boeing 777-200

"Це трапилося буквально за секунду, але цього часу було достатньо, щоб побачити, як усіх підкинуло в повітря. Деякі з тих, що були пристебнуті, билися головою об багажні полиці", – розповів один із пасажирів.

Як уточнив офіційний представник Федеральної авіаційної адміністрації США Ян Грегор, турбулентність виникла на висоті 10 973 метрів (36 тисяч футів), приблизно в 966 кілометрах на північний захід від Гонолулу.

На Гаваях літак зустріли рятувальники і медики. Всіх пасажирів розмістили в готелі і вже почали підготовку для них резервного борту в Австралію.

НП із канадським літаком у США Instagram Sam Rattanasone

НП із канадським літаком у США Instagram Sam Rattanasone

НП із канадським літаком у США Instagram Sam Rattanasone

НП із канадським літаком у США Twitter Tom Podolec Aviation

НП із канадським літаком у США Twitter Tom Podolec Aviation

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня пасажирський літак Airbus A320 здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво (Росія, Москва) через сигналізацію про несправність системи пожежогасіння.

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