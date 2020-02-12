Постійно був наляканий: сусідка Гітлера розповіла подробиці його життя

101-річна єврейка Еліс Франк-Сток, яка кілька років жила по сусідству з Адольфом Гітлером, розповіла, що він був мовчазний і постійно побоювався на своє життя.

Про це пише Daily Mail. За словами жінки, одного разу вона бачила, як з квартири Гітлера виносять труну. Вона припустила, що в ній могло бути тіло племінниці Гітлера Анґеліки Раубаль, яка, за однією з версій, наклала на себе руки.

Франк-Сток розповіла, що жила в квартирі під номером 14, а Гітлер у 13 або 15 квартирі. Не дивлячись на це, Франк-Сток рідко бачила його і не мала з ним особистих контактів.

"Кілька разів спостерігала за тим, як він повертався додому. Під'їжджала машина, з якої вибігали двоє охоронців з СС, потім виходив Гітлер, явно наляканий тим, що хтось може зробити на нього замах", – розповіла жінка і зазначила, що він побоювався за своє життя навіть на початку кар'єри.

Еліс Франк-Сток dailymail.co.uk

Відзначимо, що в квартирі в Мюнхені на другому поверсі багатоповерхового будинку Гітлер жив з 1920 по 1929 рік. Пізніше він переїхав, а сюди поселив свою племінницю Ангеліку Раубаль, з якої Гітлеру приписую зв'язок.18 вересня 1931 року вона наклала на себе руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Адольф Гітлер був за крок від створення ядерної зброї під час Другої світової війни, проте йому перешкодила випадковість.

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