"Поставили в положення": у Трампа розповіли про повзаючого на колінах Кім Чен Ина

Юрист із команди президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що глава КНДР "упав на коліна", благаючи американського лідера не скасовувати зустріч.

За його словами, це сталося після заяв президента США про скасування офіційного візиту, пише The Wall Street Journal.

"Кім знову став на коліна, це саме те положення, в яке ми його хотіли поставити", - пояснив юрист.

За його словами, КНДР і США обмінялися спільними загрозами, але потім Кім Чен Ин нібито кинувся благати про зустріч.

"Вони заявили, що збираються вступити в ядерну війну з нами, і що збираються перемогти нас. Ми у відповідь заявили, що не збираємося розмовляти у таких умовах", - сказав Джуліані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, на 12 червня запланована зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНДР.