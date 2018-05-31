Не стреляя и не жертвуя жизнью, украинские службы безопасности нанесли прямой пропагандистский удар Кремлю, организовав постановочное "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко. Но какой ценой?

Развернувшаяся за 24 часа история так же шокирует, как и кажется странной. Журналистское сообщество и друзья Бабченко оплакивали новость о его предполагаемом убийстве - описывая нападавшего как труса, стрелявшего три раза в спину.

Менее чем через 24 часа 41-летний Бабченко появился на пресс-конференции, организованной службами безопасности Украины. Журналист, который был главной мишенью из-за его резкой критики Кремля, сказал, что власти Украины обратились к нему месяц назад с доказательствами того, что за его убийство обещают 30 000 долларов. "Я понял, что это должна была быть операция российских спецслужб. У меня не было выбора, кроме как участвовать в оперативном эксперименте", - сказал он на киевской пресс-конференции.

Два подозреваемых находятся под стражей, а украинские власти говорят, что установлена их связь с российскими спецслужбами. Некоторым операция напоминала попытку Египта в 1984 году подделать убийство ведущего оппонента ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В заявлении МИД России говорится - прекрасно, что Бабченко жив, но при этом ведомство назвало этот инцидент "еще одной антироссийской провокацией" и сказало, что он "явно предназначен для определенного пропагандистского эффекта".

То, что Бабченко позволил себе принять участие в операции, даже обмануть своих близких друзей и коллег, чтобы поймать предполагаемого нападавшего компрометирует журналистов в то время, когда они подвергаются нападениям в Украине и во многих других местах по всему миру.

Нужен ли нам другой предлог, чтобы СМИ были заклеймены как фейковые или манипулятивные? Власти Киева заявили, что они были проинформированы о заговоре четыре месяца назад и придумали хитрость, чтобы захватить подозреваемых. Украинский телеканал 112 сообщает, что подозреваемый также планировал создать в украинской столице "базу вооружений", чтобы организовать больше терактов.

"Никакие поддельные новости никогда не шокировали журналистов, работающих в России и Украине больше, чем эта история", - написала мой друг, журналистка Анна Немцова.

Выражая облегчение, что Бабченко жив, многие журналисты и медиа эксперты сильно критиковали операцию.

Правозащитная организация "Репортеры без границ", заявила: "Для государств всегда опасно играть с фактами, а также за спиной журналистов". А Комитет по защите журналистов назвал происходящее "беспрецедентной ситуацией", добавив, что украинские власти должны раскрывать те факты, которые покажут, что требовалось пойти на такую крайнюю меру.

Один журналист назвал оперативный эксперимент "бессмысленным и трагически жестоким обращением с публичным сочувствием, которое дискредитирует сразу все - Украину, российских либералов, журналистов. Побеждает только Кремль".

Каким бы ни было объяснение, операцию можно было провести так, чтобы не подвергать риску журналиста - или средства массовой информации в целом.

Украинская правоохранительная система имеет заслуженную репутацию некомпетентности, окутанная сговорами с коррумпированными олигархами. Несколько случаев убийства, в том числе убийство журналиста Павла Шеремета, которого убили в 2016 году в Киеве средь бела дня, остаются нерешенными, и никто не хотел, чтобы значительная фигура из прежней администрации Виктора Януковича была брошена за решетку. И поэтому соблазн продемонстрировать крупную победу в гибридной войне против России, должно быть, был непреодолимым. Но эта операция напоминала нечто вроде любительского упражнения на публику, а не серьезную операцию контрразведки.

Более того, появление Бабченко на пресс-конференции в Киеве играет на руку тем, кто обвиняет СМИ в фейковости или ненадежности. По мере того, как мы пересекаем мелководье мира пост-правды, это может только еще больше подорвать доверие людей к журналистике. Кроме того, доверие к должностным лицам служб безопасности Украины пострадает в долгосрочной перспективе. Отныне, все что сейчас говорит украинское правительство, теперь нужно дважды или даже трижды проверять.

Преследуемый несчастьями президент Украины Петр Порошенко также должен ответить за то, что вполне может стать серьезной катастрофой стратегических коммуникаций для его страны. С намеченными на следующий год выборами и одобрительными рейтингами, он притормозил реформы, призванные преобразовать СБУ, в более компактную организацию, которая будет более профессиональной и эффективной - и менее подверженной коррупции.

В то время, когда Украина позиционирует себя как ответственный член европейского сообщества и просит международных доноров оказать помощь в борьбе с "фальшивыми новостями", почему она помогала их распространению?

А что с Бабченко? Возможно, цена за его голову значительно увеличилась, и он, вероятно, будет нуждаться в круглосуточной защите всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, не часто бывает, что вы читаете то, что было написано о вас после вашей смерти.

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