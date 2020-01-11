Постачальник деталей для Boeing 737 вдався до радикальних заходів: що вирішив

Постачальник деталей для літаків Boeing 737 MAX, Spirit AeroSystems, ухвалив рішення скоротити частину працівників.

Як йдеться на сайті компанії, під скорочення потраплять понад 2,8 тис. осіб. Усім їм виплатять компенсації.

Крім того, у повідомленні сказано, що виробник постачав до 70% комплектувальних, що складало половину річного обороту. У Spirit AeroSystems також зазначили, що не отримали від Boeing відповіді щодо того, як довго триватиме пауза у виробництві літака та які будуть обсяги в майбутньому.

Постачальник деталей для Boeing 737 MAX звільнить частину працівників boeing.com

Нагадаємо, що в грудні стало відомо, що Boeing призупинив виробництво лайнера 737 Max. Це трапилося після двох авіакатастроф – в Індонезії в жовтні 2018 року і в Ефіопії в березні 2019-го. Загалом у них загинули 346 людей. За підсумками розслідування стало зрозуміло, що до трагедій призвели збої в системі управління польотами, про які знало керівництво компанії.

Раніше в мережу потрапило листування співробітників авіакомпанії Boeing, в якій вони критикували розробку повітряного судна моделі 737 MAX. За їхніми словами, воно "розроблене клоунами, які своєю чергою перебувають під наглядом мавп".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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