"Це моя особиста думка!" Український політолог виправдався за жарт про Нотр-Дам

Український політолог і телеведучий Тарас Березовець, який невдало пожартував про пожежу в соборі Паризької Богоматері і кандидата в президенти Володимира Зеленського, вибачився за це.

"Чи був жарт за гранню. Так, був. Але, відверто, чим він в принципі відрізняється від 90% жартів 95-го кварталу?" — написав він у Facebook.

Проте, за словами політолога, президент Франції і посол в Україні визнали можливим сісти за один стіл із людиною, яка є автором багатьох жартів, за які в Європі вона давно б виявилася без роботи.

"Хіба це я називав свою країну німецькою порноактрисою і порівнював жителів Західної України з розумово неповноцінними? Ми живемо в час інтерпретацій і напівправди. Моя думка залишається особисто моєю, подобається вона вам чи ні. Зараз вам не забороняють читати і дивитися ті чи інші речі. Ні, вам просто пропонують "правильну" інтерпретацію", — зазначив Березовець.

Тарас Березовець Facebook Тараса Березовца

Він додав, що фабрика тролів Зеленського спустила на нього всіх собак, розміщуючи сотні абсолютно ідентичних постів одними словами в сотнях профілів.

"Діяли системно, нахабно, відкрито. Можете переконатися в цьому самі. Вже зовсім скоро з цією жорсткою реальністю доведеться зіткнутися будь-кому з вас, хто посміє висловити дещицю критики на адресу Зеленського. Ця машина нікуди не зникне після виборів. І ця машина не має нічого спільного зі свободою слова, її мета — залякувати і труїти будь-кого незгодного з "генеральною лінією", — підкреслив політолог.

Щодо Паризького собору він зазначив, що його втрата є безумовною трагедією для світової культури.

"Я сумую з приводу його втрати разом із усією французькою нацією. Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор у моєму пості був всього лише невдалою метафорою і тому я видаляю свій неоднозначний жарт із минулого поста", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидці опублікували в мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.

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