Посольство в Боснії зажадало повернути Україні ікону, подаровану Лаврову
Посольство України в Боснії і Герцеговині вимагає повернути Україні ікону, яка була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
Як сказав посол України в Хорватії та за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич у коментарі "Українській правді", зроблено вже перший крок – ікона повернута в Сараєво, але треба її повернути Україні.
Посольство наполягає на невідкладному наданні інформації про те, яким чином українська ікона потрапила на територію Боснії.
За словами Кирилича, під час останньої зустрічі в місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.
"Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою і однозначною. Не медійною, а офіційною", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
300-річну ікону, ймовірно, вивезену з окупованого Донбасу, Лаврову презентували 14 грудня.
Після скандалу в МЗС РФ заявили, що образ буде повернутий дарувальникам для уточнення його історії по лінії Інтерполу.
В українському Міністерстві культури і інформполітики зазначили, що ікона є власністю держави Україна.