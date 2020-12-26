Посольство в Боснії зажадало повернути Україні ікону, подаровану Лаврову

Посольство України в Боснії і Герцеговині вимагає повернути Україні ікону, яка була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як сказав посол України в Хорватії та за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич у коментарі "Українській правді", зроблено вже перший крок – ікона повернута в Сараєво, але треба її повернути Україні.

Посольство наполягає на невідкладному наданні інформації про те, яким чином українська ікона потрапила на територію Боснії.

За словами Кирилича, під час останньої зустрічі в місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

"Відсутність відповіді або зволікання з нею дають підстави вважати незаконним переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини. Це питання є принциповим, і відповідь на нього має бути швидкою і однозначною. Не медійною, а офіційною", – підкреслив він.

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