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Посольство України в Єревані облили борщем через заяву МЗС: назрів скандал

Марина Ліснічук
Світ
2,6 т.
Посольство України в Єревані облили борщем

У Єревані посольство України облили борщем.

Посольство України у столиці Вірменії Єревані облили борщем через заяву українського Міністерства закордонних справ щодо конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомляє вірменське видання Panorama. Згідно з його інформацією, акцію організувало молодіжне крило партії Дашнакцутюн.

Зазначається, що протестувальники прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами. На них видніли такі гасла, як "Ганьба Україні", "Україна + Азербайджан", "Не будь як Україна".

Крім цього, люди викрикували: "Україна, не провокуй", "Не підтримуйте агресора".

Учасники акції підкреслили, що Азербайджан упродовж декількох днів оголошує війну Вірменії, а на кордоні між країнами відбуваються сутички. Різні держави й організації зробили заяви з цього приводу, однак саме позиція українського МЗС обурила людей.

"Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини. Ми прийшли сюди, щоб сказати: їжте приготовлену вами їжу, борщ", – підкреслили учасники протесту й вилили принесені ними обіди під будівлею посольства.

Протестну акцію організували через заяву МЗС України

Протестну акцію організували через заяву МЗС України

Зазначається, що на зауваження правоохоронців про те, що це не дозволено, учасники акції відповіли: "Їх заяви також не були дозволені".

"Наші дії дуже м'які у відповідь на їхню заяву. Ми закликаємо посла передати бізнес-інтереси українській владі й не втручатися в цей конфлікт, не додавати води в млин агресора Азербайджану", – сказав один із організаторів акції, оголосивши про про її закінчення й висловивши надію, що в Україні буде проведено розслідування.

Протестувальники також залишили таблички перед будівлею посольства, щоб дипломати могли їх прочитати, коли виходитимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла України у Вірменії Івана Кулебу через заяву українського МЗС з приводу напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні.

ВірменіяМіністерство закордонних справ України
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