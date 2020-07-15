Посольство України в Єревані облили борщем через заяву МЗС: назрів скандал

Посольство України у столиці Вірменії Єревані облили борщем через заяву українського Міністерства закордонних справ щодо конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомляє вірменське видання Panorama. Згідно з його інформацією, акцію організувало молодіжне крило партії Дашнакцутюн.

Зазначається, що протестувальники прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами. На них видніли такі гасла, як "Ганьба Україні", "Україна + Азербайджан", "Не будь як Україна".

Крім цього, люди викрикували: "Україна, не провокуй", "Не підтримуйте агресора".

Учасники акції підкреслили, що Азербайджан упродовж декількох днів оголошує війну Вірменії, а на кордоні між країнами відбуваються сутички. Різні держави й організації зробили заяви з цього приводу, однак саме позиція українського МЗС обурила людей.

"Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини. Ми прийшли сюди, щоб сказати: їжте приготовлену вами їжу, борщ", – підкреслили учасники протесту й вилили принесені ними обіди під будівлею посольства.

Протестну акцію організували через заяву МЗС України

Зазначається, що на зауваження правоохоронців про те, що це не дозволено, учасники акції відповіли: "Їх заяви також не були дозволені".

"Наші дії дуже м'які у відповідь на їхню заяву. Ми закликаємо посла передати бізнес-інтереси українській владі й не втручатися в цей конфлікт, не додавати води в млин агресора Азербайджану", – сказав один із організаторів акції, оголосивши про про її закінчення й висловивши надію, що в Україні буде проведено розслідування.

Протестувальники також залишили таблички перед будівлею посольства, щоб дипломати могли їх прочитати, коли виходитимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла України у Вірменії Івана Кулебу через заяву українського МЗС з приводу напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні.