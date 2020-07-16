Посольство РФ відповіло Британії погрозами на звинувачення у втручанні в вибори

Посольство РФ обурилося заявою Раабе про право дій у відповідь.

Російське посольство у Великій Британії пригрозило, що будь-які "недружні кроки Лондона не залишаться без відповіді".

Таким чином в дипломатичному відомстві відреагували на звинувачення глави британського МЗС Домініка Раабе у втручанні в парламентські вибори в 2019 році.

Посольство також звернуло увагу на слова Рааба про те, що Велика Британія залишає за собою право нзаходи у відповідь. "Будь-які недружні кроки щодо Росії без належного та адекватної відповіді з нашого боку не залишаться", – цитує заяву посольства "Газета.ru".

Також висловилася і представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Заява (Рааба) настільки туманна та суперечлива, що зрозуміти її практично неможливо. Якщо "недоречно говорити" – то не кажіть. Якщо говорите, то пред'являйте факти", – наводить її слова "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Росія втручалася в проведення парламентських виборів в країні в 2019 році. Чиновник зазначив, що російські хакери через інтернет активно поширювали документ, який компрометував правлячу консервативну партію.

Рааб додав, що уряд Британії залишає за собою право вжити відповідних заходів в майбутньому.