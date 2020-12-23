Посол США в Росії заявив, що організатори кібератак є в уряді РФ

В уряді і спецслужбах Росії працюють люди, які мають безпосередній стосунок до кібератак на урядові установи США.

Про це в інтерв'ю радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявив американський посол у РФ Джон Салліван. Він додав, що атаки тривають і нині.

Посол зазначив, що значну активність Росія виявляла в 2016 році, потім – у 2018 році, а також тепер, під час президентської кампанії.

Салліван наголосив, що Кремль так намагається вплинути на рішення, які ухвалюються в керівництві США.

"Тож ми повинні діяти ефективніше, щоб захистити себе. Нам потрібно продовжувати інформувати Москву і притягати до відповідальності тих, хто намагається нашкодити нашій цифровій інфраструктурі й використати її у своїх інтересах", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, що державний секретар США Майк Помпео звинуватив Росію в причетності до масштабної кібератаки на американські відомства й компанії, яка тривала з весни 2020 року.

За інформацією кіберпідрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США, під загрозою злому з боку російських хакерів опинилися урядові установи, влада штатів і критично важливі об'єкти державної інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутня адміністрація обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість введення санкцій проти Росії через кібератаки на урядові установи. Про це заявив Рон Клейн, який повинен очолити адміністрацію нового глави держави. За його словами, заходи повинні бути такими, щоб максимально мінімізувати ймовірність хакерських зломів у майбутньому.