Посол Росії подарував Лукашенку карту з натяком. Відео

Мирослав Семенюк Світ 00:39, 11.09.2020 Оновлено: 00:51, 11.09.2020

Посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев подарував президенту Білорусі Олександру Лукашенку книгу з картами теперішніх білоруських територій у складі Російської імперії XIX століття.

Як повідомляє БелТА, дипломат подарував білоруському лідерові факсимільне видання книги 1866 року, де містяться топографічні карти Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній Російської імперії.

Так Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем народження.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому", – заявив посол.

Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем народження
belta.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко може відвідати Москву найближчим часом.

Джерела в російських держструктурах, що займаються білоруським напрямком, в якості можливої дати візиту Лукашенка до Путіна назвали 14 вересня.

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