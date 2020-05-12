Українського посла в Туреччині Андрія Сібіху обурило виконання радянської пісні "Катюша" в курортному місті Аланья 9 травня. Він пригрозив країні відсутністю українських туристів.

Про це Сібіха повідомив у Twitter, опублікувавши відповідне відео, на якому кілька людей у радянській військовій формі, стоячи на мікроавтобусі з турецьким прапором, співають "Катюшу" російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Той факт, що муніципалітет Аланії підтримує провокаційні дії, свідчить про неповагу до почуттів мільйонів українців. Чи в дійсно красивій Аланії більше не хочуть українських туристів?" – написав Сібіха.

Посол пригрозив залишити Туреччину без туристів через виконання радянської "Катюші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з російського Єкатеринбурга Кароліна Черних простояла 1 годину і 17 хвилин на цвяхах і присвятила цей рекорд ветеранам Другої світової війни. Весь цей час вона слухала радянські пісні про війну і дивилася фільм "В бой идут одни "старики".