Посол Естонії розповів про співпрацю з Україною у кіберсфері

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск розповів, що результати мозкового штурму IT-сектору, який відбувся в рамках зустрічі українського та естонського президентів, будуть введені в роботу протягом наступних трьох років.

Як він розповів у програмі "Євроінтегратори" на ObozTV, робоча група, яка займається цими питаннями зустрічається кожні пів року. За його словами це зможе допомогти у впровадженні ідеї проєкту "держава в смартфоні".

"Це спільна співпраця. Задіяні обидві держави плюс приватний сектор. І, як ми бачили в Естонії, найкращим результатом є співпраця державного та приватного секторів", – розповів Кууск.

Посол Естонії Каймо Кууск

Також він розповів, що Естонія і Україна тісно співпрацюють у кіберсфері. Наприклад, основа платформи обміну даними "Трембіта" – це естонська система X-ROAD.

"Наша X-ROAD працює кілька років, і вона вже надихнула кілька країн, і Україна серед них. І ми раді допомогти будувати у вас систему, що, фактично, подібно функціонує", – сказав посол.

Він додав, що, крім цього, існує ще кілька проєктів. Зокрема, в Україні є приватні естонські компанії. LIFT99, наприклад, робить стартапи, і незабаром почнеться пілотний проєкт з електронної системи перетину кордону разом із українською митницею.

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