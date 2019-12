Послиня США в Польщі поставила Путіна на місце після суперечки про Другу світову

Послиня США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін.

Так дипломатка відреагувала в своєму Twitter на скандальну думку президента Росії Володимира Путіна про те, що низка європейських країн, включаючи Польщу, вступили в змову з нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни.

Однак Мосбахер нагадала, що Польща насправді була жертвою цього конфлікту. "Саме Гітлер і Сталін погодилися почати Другу світову війну", – підкреслила вона.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

Її позиція викликала хвилю обурення в російських політичних колах. Так, посольство Росії у Варшаві вже заявило, що сумнівається в тому, що Мосбахер знає історію.

"Шановна пані послиня, ви дійсно вважаєте, що знаєте про історію більше, ніж про дипломатію?" – написало в Twitter дипломатичне представництво країни-агресора.

Аналогічну претензію поспішили висловити і в МЗС Росії. "Ми здивовані чути це від послині США – країни, яка була нашим союзником у Другій світовій. Схоже на те, що американська послиня в Польщі погано встигала з історією в школі. Ми тільки нагадаємо деякі факти", – написали в Twitter російського відомства.

Dear Ambassador, do you really think that you know about history any more than you do about diplomacy? https://t.co/q6IQuwwX1Z