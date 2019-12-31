Послиня США в Польщі поставила Путіна на місце після суперечки про Другу світову

Послиня США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін.

Так дипломатка відреагувала в своєму Twitter на скандальну думку президента Росії Володимира Путіна про те, що низка європейських країн, включаючи Польщу, вступили в змову з нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни.

Однак Мосбахер нагадала, що Польща насправді була жертвою цього конфлікту. "Саме Гітлер і Сталін погодилися почати Другу світову війну", – підкреслила вона.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict. - Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019

Її позиція викликала хвилю обурення в російських політичних колах. Так, посольство Росії у Варшаві вже заявило, що сумнівається в тому, що Мосбахер знає історію.

"Шановна пані послиня, ви дійсно вважаєте, що знаєте про історію більше, ніж про дипломатію?" – написало в Twitter дипломатичне представництво країни-агресора.

Аналогічну претензію поспішили висловити і в МЗС Росії. "Ми здивовані чути це від послині США – країни, яка була нашим союзником у Другій світовій. Схоже на те, що американська послиня в Польщі погано встигала з історією в школі. Ми тільки нагадаємо деякі факти", – написали в Twitter російського відомства.

Джорджетт Мосбахер "Нові вісті"

Dear Ambassador, do you really think that you know about history any more than you do about diplomacy? https://t.co/q6IQuwwX1Z - Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) December 30, 2019

У свою чергу член Ради Федерації РФ Франц Клінцевич назвав слова Мосбахер образою президента США Франкліна Рузвельта, який очолював країну в роки Другої світової війни та називав "антигітлерівську коаліцію" об'єднаними націями".

"Заява американської послині в Польщі Джорджетт Мосхабер – відверто політизована оцінка, продиктована захистом польського мундира, країни, де вона акредитована", – уїдливо сказав одіозний Клінцевич на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом спікер нелегітимної Держдуми РФ В'ячеслав Володін, як пишуть "РИА Новости", також огризнувся, назвавши заяву Мосбахер образливою. Також він зазначив, що Держдепартаменту США нібито слід перевіряти глав своїх дипломатичних місій на знання історії країн, де їм належить працювати.

"Незнання історії або умисне її спотворення неприпустиме, коли офіційні представники країни, що входить до антигітлерівської коаліції, напередодні 75-річчя Перемоги роблять такі заяви", – образився Володін.

А глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що висловлювання Мосбахер про змову Сталіна і Гітлера не тільки безграмотні, а й заохочують Польщу до подальшого "насадження історичної брехні ійдержавного вандалізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін заявив, що посол Польщі в Німеччині напередодні початку Другої світової війни нібито обіцяв поставити пам'ятник Гітлеру за вирішення "єврейського питання".

Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на скандальний вислів президента Путіна про передісторію початку Другої світової війни, заявило, що російська влада перекручує реальну історичну картину.

У заяві відомства сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

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