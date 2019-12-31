Головна Новини
31 грудня • оновлено в 15:45
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Послиня США в Польщі поставила Путіна на місце після суперечки про Другу світову

6.2т
Читати матеріал російською

Послиня США в Польщі Джорджетт Мосбахер заявила, що винуватцями початку Другої світової війни були лідер нацистів Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін.

Так дипломатка відреагувала в своєму Twitter на скандальну думку президента Росії Володимира Путіна про те, що низка європейських країн, включаючи Польщу, вступили в змову з нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни.

Однак Мосбахер нагадала, що Польща насправді була жертвою цього конфлікту. "Саме Гітлер і Сталін погодилися почати Другу світову війну", – підкреслила вона.

Її позиція викликала хвилю обурення в російських політичних колах. Так, посольство Росії у Варшаві вже заявило, що сумнівається в тому, що Мосбахер знає історію.

"Шановна пані послиня, ви дійсно вважаєте, що знаєте про історію більше, ніж про дипломатію?" – написало в Twitter дипломатичне представництво країни-агресора.

Аналогічну претензію поспішили висловити і в МЗС Росії. "Ми здивовані чути це від послині США – країни, яка була нашим союзником у Другій світовій. Схоже на те, що американська послиня в Польщі погано встигала з історією в школі. Ми тільки нагадаємо деякі факти", – написали в Twitter російського відомства.

Джорджетт Мосбахер

Джорджетт Мосбахер

"Нові вісті"

Новини
Сварка Росії з Польщею через Другу світову: Путіну кинули виклик

У свою чергу член Ради Федерації РФ Франц Клінцевич назвав слова Мосбахер образою президента США Франкліна Рузвельта, який очолював країну в роки Другої світової війни та називав "антигітлерівську коаліцію" об'єднаними націями".

"Заява американської послині в Польщі Джорджетт Мосхабер – відверто політизована оцінка, продиктована захистом польського мундира, країни, де вона акредитована", – уїдливо сказав одіозний Клінцевич на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом спікер нелегітимної Держдуми РФ В'ячеслав Володін, як пишуть "РИА Новости", також огризнувся, назвавши заяву Мосбахер образливою. Також він зазначив, що Держдепартаменту США нібито слід перевіряти глав своїх дипломатичних місій на знання історії країн, де їм належить працювати.

Новини
"Сволота" і "змова з Гітлером": в Польщі викрили мету "атак" Путіна

"Незнання історії або умисне її спотворення неприпустиме, коли офіційні представники країни, що входить до антигітлерівської коаліції, напередодні 75-річчя Перемоги роблять такі заяви", – образився Володін.

А глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що висловлювання Мосбахер про змову Сталіна і Гітлера не тільки безграмотні, а й заохочують Польщу до подальшого "насадження історичної брехні ійдержавного вандалізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путін заявив, що посол Польщі в Німеччині напередодні початку Другої світової війни нібито обіцяв поставити пам'ятник Гітлеру за вирішення "єврейського питання".

  • Міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на скандальний вислів президента Путіна про передісторію початку Другої світової війни, заявило, що російська влада перекручує реальну історичну картину.

  • У заяві відомства сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Друга світова війна
Особи
Йосип Сталін Адольф Гітлер (Adolf Hitler) Володимир Путін
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
18
34
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Та що все про Зеленського, та про Зеленського :о)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
А чо Обоз эту старую пердунью нафотожoпил??? Ей же 72 года! Без целлюлита места живого нет!)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Очередное должностное лицо из страны индейцев глубоко облажалось на весь мир. Не новость.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги