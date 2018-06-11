Два настойчивых заявления Трампа о желании вернуть РФ в G-8 – это последнее американское предупреждение организованной преступной группировке из Кремля. Трамп машет перед их носом огромной и сочной "морковкой" – возврат в G-8 – это автоматическая отмена санкций и прочее, но "по умолчанию" это означает и вывод оккупационных войск РФ из Украины, Грузии, Молдовы, выплату компенсаций за оккупацию, прекращение Кремлем кибератак и информационных войн, терактов и т.д.

Новини Приключения Украинского Логотипа

Трамп делает предложение кремлёвской ОПГ – давайте встретимся и договоримся об условиях мира, – не случайно, что заявлениям Трампа предшествовала "утечка" из Госдепа в The Wall Street Journal информации о подготовке встречи Трампа с Путиным. В Кремле сразу стали отрицать её подготовку и заявлять: это инициатива Вашингтона, мы ничего для организации встречи пока не делаем. Этот ход Госдепа застал их врасплох, но вскоре МИД РФ заговорил: да, было бы неплохо её организовать, тем более что мистер Трамп обещал её ещё полтора года назад.

Новини Росія впіймала Трампа на гачок

Аналогична и реакция на заявления Трампа: сначала Лавров 9 июня пробурчал, что РФ никогда не просилась назад в G-8 и вообще всем довольна, но 10 июня актер, играющий роль Путина, находясь в китайском городе Циндао на встрече ШОС, заявил, что готов принять саммит G-8 в Москве, и что, по его мнению, РФ никогда и не покидала G-8. У Кремля, как обычно, очень специфическое видение истории, даже совсем недавней, но там правильно поняли – это последнее американское предупреждение и то самое предложение, от которого отказаться будет себе дороже.

Новини Чемпионат мира будет использован Россией для новой агрессии

Последнее, так как его делает "подследственный" Трамп, обвиняемый в связях с кремлёвской ОПГ. Несмотря на это, Трамп его делает настойчиво и публично, что означает – повторения не будет. Если и будет, то очень нескоро, и не от Трампа. Так что надо принимать, иначе "гибридная война" коалиции против российского империализма войдет в высокую фазу, и что случится в ней с кремлевским "гибридным режимом" – как любит называть его политолог Екатерина Шульман, не знает даже Аллах, который даёт деньги Кадырову на карманные расходы. О деньгах Кремлю тоже прозрачно намекнули, поместив 9 июня в мировые СМИ информацию о стартовой сумме компенсации Украине за оккупацию Россией Крыма и части Донбасса. Эта информация Eurasia Center Atlantic Council, старший научный сотрудник которого Андрес Аслунд подсчитал, что РФ должна выплатить Украине около 100 млрд. долларов за ущерб, нанесенный оккупацией, и это только государству, без учёта ущерба, нанесенного частным лицам – гражданам Украины. Цена Крымского моста – около $ 5 млрд., недостроенного "Северного потока – 2" около $ 10 млрд. и Украина может принять их на свой баланс в счёт погашения выплаты Россией компенсации за оккупацию. Беженцам из Крыма и Донбасса, Сенцову, Балуху и другим заложникам Кремля компенсация должна быть выплачена РФ отдельно, подобно тому, как ФРГ и Австрия выплачивали компенсацию лицам, угнанным на работы в Третий Рейх.

Новини Чемпионат мира будет использован Россией для новой агрессии

Таков в общих чертах круг вопросов, касающихся Украины, по которым Трампу в Вене предстоит договариваться с Путиным как лицом кремлёвской ОПГ, если такая встреча всё-таки состоится. Если не состоится и не договорятся, то Трамп уже предусмотрительно назвал Обаму чмом, которое сдало Крым. Теперь Демпартия США будет вынуждена доказывать, что Обама – не чмо, как писали русские, а только излишне политкорректный, осторожный, толерантный и ещё какой-то политик, что он хотел всем добра и наивно верил: россияне – это в своём большинстве тоже люди, а не биороботы и дикие обезьяны, застрявшие на начальной фазе эволюции и т.п. Тем самым они дадут Трампу карт-бланш на исправление ошибки Обамы. Тому самому Дональду Трампу, который на выборах обещал "осушить вашингтонское болото бюрократии", и который заодно сможет осушить ещё и кремлёвское болото, а также попутно провести "мелиорацию" всей России. Это то, чего ей именно так не хватает.

Можно долго иронизировать на тему, что россияне в 2016 г. правильно выбрали своим президентом Трампа, и возможно, он им таки когда-нибудь будет, но пока стоим перед фактом: Трамп сделал Кремлю последнее американское предупреждение. Так как в Кремле уже четвёртый год мечтают о такой встрече и видят её в форме "Ялты-2" как новый раздел мира, то высока вероятность, что она состоится.