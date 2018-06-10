Накануне XI летних Олимпийских игр в МОК шло жаркое обсуждение относительно бойкота. С одной стороны уже давно было выбрано место проведения игр, потрачены большие средства, с другой, буквально за полгода до того были приняты законы о гражданстве Рейха и закон об охране германской крови и германской чести. Победило мнение о необходимости проведения игр.

Отчасти это было продиктовано политическими причинами, отчасти позицией "спорт вне политики".

Менее чем через два года после Олимпиады произошёл аншлюс Австрии, ещё через несколько месяцев оккупация Чехословакии, а ещё менее чем через год началась самая кровавая в истории человечества война, инициированная страной-триумфатором прошедшей Олимпиады.

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И с тех улиц Берлина, где совсем недавно радостно гуляли члены делегаций и спортсмены, уже вовсю забирали людей в лагеря смерти откуда многие не вернулись.

После войны МОК принёс извинения. Только этими извинениями за действия, позволившие ещё больше легитимизировать нацистский режим, миллионы погибших уже было не вернуть.

История развивается по спирали, но человечество упорно продолжает ходить по старым граблям.

ФИФА мало оккупации Крыма? Мало погибших MH-17? Мало погибших на востоке Украины? Мало погибших в Сирии? Мало политзаключённых, подвергающихся пыткам? Мало похищенных и убитых в Крыму? Мало Сенцова, Балуха, Зейтуллаева, Мустафаева и десятков других?

Главное это праздник спорта и "вне политики". А потом извинятся, если что. Опыт есть.