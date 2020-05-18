Пошук джерела пандемії COVID-19: ініціативу Австралії підтримали вже більш як 120 країн
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали вже 122 країни.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як пише The Guardian, до цієї пропозиції 18 травня приєдналися 54 країни Африки.
Напередодні ввечері було відомо про підтримку ініціативи понад 60 країнами. Серед них: держави Євросоюзу, Австралія, Південна Корея, Японія, Індонезія, Туреччина, Великобританія, Росія і ПАР.
Однак поки ні Китай, ні США не підтримали цю пропозицію.
У проєкті резолюції до Світової асамблеї охорони здоров'я із закликом до неупередженої оцінки та розслідування пандемії коронавірусу не згадується про Китай, де, як вважають, почався спалах COVID-19.
Планується, що голосування з цього питання відбудеться вранці 19 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї кількість заражених COVID-19 може бути значно більшою, ніж стверджує влада. Можливо, кількість хворих – щонайменше 640 тисяч осіб, замість 84 тисяч.