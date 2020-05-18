Пошук джерела пандемії COVID-19: ініціативу Австралії підтримали вже більш як 120 країн

Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали вже 122 країни.

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Як пише The Guardian, до цієї пропозиції 18 травня приєдналися 54 країни Африки.

122 країни підтримали заклик Австралії розслідувати походження коронавірусу

Напередодні ввечері було відомо про підтримку ініціативи понад 60 країнами. Серед них: держави Євросоюзу, Австралія, Південна Корея, Японія, Індонезія, Туреччина, Великобританія, Росія і ПАР.

Однак поки ні Китай, ні США не підтримали цю пропозицію.

У проєкті резолюції до Світової асамблеї охорони здоров'я із закликом до неупередженої оцінки та розслідування пандемії коронавірусу не згадується про Китай, де, як вважають, почався спалах COVID-19.

Планується, що голосування з цього питання відбудеться вранці 19 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї кількість заражених COVID-19 може бути значно більшою, ніж стверджує влада. Можливо, кількість хворих – щонайменше 640 тисяч осіб, замість 84 тисяч.