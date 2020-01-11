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11 січня • оновлено в 17:00
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Поштовхи відчувалися в передмісті: у Стамбулі трапився потужний землетрус

1.6т
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У Стамбулі (Туреччина) трапився землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи відчули і жителі околиць.

Як передає агентство Анадолу, з посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу знаходився в Мармуровому морі.

"Землетрус магнітудою 4,9 бала стався в 16.37 в районі Мармурового моря з епіцентром в акваторії Мармурового моря в районі міста Бешикташ", – йдеться в повідомленні відомства.

У Стамбулі трапився землетрус

У Стамбулі трапився землетрус

Також цю інформацію підтвердив мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Поки повідомлень про які-небудь руйнування і про постраждалих не було. Як уточнює Hürriyet, землетрус спровокував паніку серед місцевих жителів. За останніми даними, поштовхи були зафіксовані в 16.37.

Землетрус в Стамбулі

Землетрус в Стамбулі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 1 січня, неподалік від старовинного міста Дуррес на західному узбережжі Албанії стався землетрус магнітудою в 4,2 бала.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Туреччина
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