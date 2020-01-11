Поштовхи відчувалися в передмісті: у Стамбулі трапився потужний землетрус

У Стамбулі (Туреччина) трапився землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи відчули і жителі околиць.

Як передає агентство Анадолу, з посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу знаходився в Мармуровому морі.

"Землетрус магнітудою 4,9 бала стався в 16.37 в районі Мармурового моря з епіцентром в акваторії Мармурового моря в районі міста Бешикташ", – йдеться в повідомленні відомства.

У Стамбулі трапився землетрус

Також цю інформацію підтвердив мер Стамбула Екрем Імамоглу.

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/b2dxD23XyQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 11 января 2020 г.

Поки повідомлень про які-небудь руйнування і про постраждалих не було. Як уточнює Hürriyet, землетрус спровокував паніку серед місцевих жителів. За останніми даними, поштовхи були зафіксовані в 16.37.

Землетрус в Стамбулі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 1 січня, неподалік від старовинного міста Дуррес на західному узбережжі Албанії стався землетрус магнітудою в 4,2 бала.

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