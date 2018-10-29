В Турции закончилась встреча Эрдогана, Меркель, Макрона и Путина по Сирии, где обсуждался пока один из двух классических вопросов "Что делать?",. Вопрос "Кто виноват?" возникнет позже, когда прекратятся боевые действия и на место прибудут специальные бригады, которые станут расследовать обстоятельства военных преступлений, массово совершенных и прямо сейчас совершаемых в Сирии.

Наблюдатели отмечают космические итоги саммита. Считается, что в космосе температура равна или около абсолютного нуля, вот и результаты саммита тоже – около этого самого абсолютного нуля. Фокус всей ситуации заключается в том, что все участники встречи не имеют особых проблем с тем, что происходит в Сирии. Макрон, а особенно Меркель, там не имеют прямых интересов. Даже косвенные найти сложно.

Эрдоган уже практически решил свои проблемы, создав буферную зону вдоль своей южной границе, но главное – сохраняется режим развязанных рук для его армии. Теперь она может легко и без боязни вызвать международный скандал, может открывать огонь по целям, которые считает опасными, причем – делать это силами артиллерии и авиации. В общем, основную проблему Турция решила.

Другое дело – Путин. Как представлялось с самого начала, он введет свои войска, поддержит Асада и когда уничтожит его оппозицию – выйдет оттуда, а Асад останется марионеткой и будет делать то, что будет нужно Москве. Эта ситуация дает возможность давить с территории Сирии как на Израиль, так и на Турцию и при этом – иметь свою перевалочную базу в сирийских портах. Но так было запланировано, а сложилось иначе.

Оппозицию уничтожить так и не удалось, зато удалось уничтожить Сирию, вернее – инфраструктуру Сирии. Она разрушена настолько основательно, что огромная часть страны стала непригодной для жизни. Огромные массы населения согнаны со своих насиженных мест и для того, чтобы вернуть их назад и тем самым – снизить напряжения, надо вливать огромные деньги в восстановление хотя бы минимума, который позволит куда-то деть население.

Если этого не сделать, то эти люди будут проблемой. Мало того, что многие уже никогда не забудут, кто убивал их родных и близких, они еще будут видеть источник проблем уже не в Асаде, а в российских военных, и тогда все политические интриги и клубки, которые всегда переплетаются на Востоке в непонятную конструкцию, сведутся к одному – россиян надо либо изгнать, либо уничтожить. Это – объективный процесс, потому что оккупант сделал их жизнь не просто хуже, но и вообще – невыносимой.

Это вопрос небольшого времени, когда совершенно различные силы сойдутся в одном общем стремлении – смести россиян раз и навсегда, а желательно – не просто смести, но запереть и разделаться с ними так, как они это делали три года подряд с самими сирийцами.

В общем, у Москвы теперь возникла странная ситуация. Как только закончатся все военные действия, то встанет тот самый заглавный вопрос: "Что делать дальше?", а дальше — необходимы сотни миллиардов долларов на восстановление того, что они рушили вакуумными, кассетными и бетонобойными бомбами. Причем, любые призывы Путина о том, чтобы скинуться на восстановления, упрутся в простой ответ: пусть каждый восстанавливает то, что сам и разрушил. Кстати, турки уже заявили о том, что начали восстанавливать разрушенное их войсками. Но масштаб разрушений, причиненных турецкой и российской армиями, даже сравнивать бесполезно.

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Если пойти по этому пути, то следующие лет 10-15 страна балалаечных медведей должна работать на восстановление Сирии, чего никогда не будет, поскольку там достаточно хорошо умеют ломать, а вот строить там не любят и не умеют. Это находится за рамками российского фен-шуя, и такого варианта никогда не будет.

В общем, Путину хотелось услышать о том, что богатые Буратины готовы выкладывать деньги на восстановление, но они рассказали о другом – недопустимости применения химического оружия и разрастания гуманитарной катастрофы, которую несут российские бомбардировки, в частности – Идлиба. Мало того, там прозрачно намекают на то, что если уж Асада не пристроить на вешалку, то он бы мог бодро скончаться от сердечного приступа или от чего там еще московские друзья умирают.

А если в Сирии не будет ручного клоуна, то любой другой руководитель страны вместо вопроса "Что делать?" (который действительно будут решать международные организации), на первое место поставит вопрос: "Кто виноват?", и тут появится очень стойкий запах Нюрнберга. Путин, конечно, в это не верит или не хочет верить, но исключить этого – тоже не может, а потому – ни уйти, ни сдать Асада уже не может.

Хотя, один вопрос таки удалось решить. На общем фото Путин выглядит молодцом, ростом с фрау Ангелу. Правда у нее рост 165 и говорят, что она в принципе не ходит на каблуках, а у друга Владимира каблуки такие, что на них не все фотомодели устояли бы. В любом случае, он оказался не самым мелким шибздиком из присутствующих, и это – бесспорное достижение РФ по вопросу Сирии.