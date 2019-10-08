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8 жовтня • оновлено в 13:41
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Посередник між Україною і Росією відмовився говорити, чий Крим

19.7т Читати матеріал російською

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі Мартін Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму.

Це трапилося на міжнародному форумі в Зальцбурзі, передає "Укрінформ". Як пояснив політик, у нього зараз немає можливості говорити про півострів.

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Мартін Сайдік

Мартін Сайдік

"2000"

"Прошу вас зрозуміти, що я не виражаю свою позицію, оскільки є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на цю тему. Коли буду на пенсії, так би мовити, вільною людиною, тоді зможу коментувати щодо Криму", – сказав Сайдік.

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування стосовно такої позиції: "Я був здивований, що спецпредставник ОБСЄ не зміг сказати про анексію нічого, крім передісторії питання. Сподіваюся, що йому просто не вистачило часу на повну відповідь".

Нагадаємо, українська делегація покинула зал засідань ОБСЄ, відреагувавши так на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Як писав OBOZREVATEL, на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбас загрожує безпеці ОБСЄ.

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Теми
Мирні переговори в Мінську Анексія Криму
Особа
Мартін Сайдік
Місце
Австрія
Тег
ОБСЄ
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Вам уже по всякому дают понять что про Крым точно нужно забыть..а вы все удивляетесь..свидомиты..Чудные..
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Круглов Александр
Круглов Александр
"Чей Крым?" - это риторический вопрос, не требующий ответа. Понятно каждому что Крым с 1783 года принадлежит России и большинство крымчан - русские люди.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ешта Дядя, кугут тут ты каклятина ипаная
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Понтелеймон Кулиш, не кугут,приехать и кричать,где бы то ни было,могут только такие рогули как ты.Запомни совет,бесплатный причем:Что бы тебя услышали,кричать не нужно...,ну а дальше если есть у тебя мозг,в чем я сильно сомневаюсь,но тем не менее,продолжи сам.Вы такие потешные,просто заглядение..Ха-ха..
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Круглов Александр
Круглов Александр
Крым завоеван в 1783 году русской кровью и передан Турцией России, а не Украине. Ничего украинского в Крыму нет и никогда не было. Акты Хрущева 1954 года антиконституционны.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Круглов Александр, в 1783 году и слова такого еще австро-венгры не успели придумать как "украина"
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