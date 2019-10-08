Посередник між Україною і Росією відмовився говорити, чий Крим

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі Мартін Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму.

Це трапилося на міжнародному форумі в Зальцбурзі, передає "Укрінформ". Як пояснив політик, у нього зараз немає можливості говорити про півострів.

Мартін Сайдік "2000"

"Прошу вас зрозуміти, що я не виражаю свою позицію, оскільки є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на цю тему. Коли буду на пенсії, так би мовити, вільною людиною, тоді зможу коментувати щодо Криму", – сказав Сайдік.

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування стосовно такої позиції: "Я був здивований, що спецпредставник ОБСЄ не зміг сказати про анексію нічого, крім передісторії питання. Сподіваюся, що йому просто не вистачило часу на повну відповідь".

Нагадаємо, українська делегація покинула зал засідань ОБСЄ, відреагувавши так на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Як писав OBOZREVATEL, на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбас загрожує безпеці ОБСЄ.

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