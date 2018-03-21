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"Порвали три волинки": художник яскраво обіграв видворення росіян із Британії

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У мережі з'явилася кумедна карикатура на висилку російських дипломатів з Великобританії після скандалу з отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Її автором є український художник Андрій Петренко. Роботу опублікувано на сторінці проекту kE? У Twitter.

"Проводжали російських дипломатів - порвали три волинки", - іронічно підписав він ілюстрацію.

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Зокрема, на ній зображений літак, що стоїть на злітній смузі, до хвоста якого причеплені два протигази. Таким чином, карикатурист вказує на причину депортації росіян з Англії - здійснення їхніми спецслужбами хімічної атаки проти Скрипаля та його доньки.

Висилка дипломатів РФ з Британії

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Петренко показав карикатуру, присвячену безпосередньо інциденту з замахом на російського шпигуна-перебіжчика.

Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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