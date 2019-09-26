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27 вересня • оновлено в 19:30
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"Порушив присягу": Байден відповів на скандал довкола Трампа і Зеленського

4.2т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп поставив свої інтереси вище за державні.

Про це у Twitter написав колишній віцепрезидент Штатів, кандидат на вибори глави американської держави Джо Байден.

"Наш президент поставив особисту політику вище за свою священну присягу. Білий дім повинен виконати свою роботу і притягнути Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою. Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на посаду президента, що означатиме реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше", – написав політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Джо Байден
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Лично мне насрать что на одного,что на другого.Одно не понятно,почему Байден не уточнил,в чем нарушение клятвы?
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