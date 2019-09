"Порушив присягу": Байден відповів на скандал довкола Трампа і Зеленського

Президент США Дональд Трамп поставив свої інтереси вище за державні.

Про це у Twitter написав колишній віцепрезидент Штатів, кандидат на вибори глави американської держави Джо Байден.

"Наш президент поставив особисту політику вище за свою священну присягу. Білий дім повинен виконати свою роботу і притягнути Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою. Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на посаду президента, що означатиме реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше", – написав політик.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx