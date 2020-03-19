У Португалії в середу, 18 березня, президент Марсело Ребел де Соуза оголосив надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Politico. Особливий режим вводиться з 19 березня і триватиме до 2 квітня.

Відзначається, що нові заходи дозволяють уряду обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти права працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, страйки і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

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"Це рішення дає уряду можливість діяти швидко, але це не вакцина", – заявив президент у зверненні до нації.

"Країна не зупиниться. Тільки в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію", – додав він.

Згідно з текстом указу президента, уряд зможе "запросити надання послуг" у підприємств і "змінити" їх діяльність або ціни на товари відповідно до потреб країни.

Воно також може зобов'язати співробітників в життєво важливих секторах працювати в іншому місці, ніж зазвичай, і в інший час.

Надзвичайний стан було оголошено після того, як міністр фінансів Маріо Сентено оголосив про допомогу в розмірі 9,2 млрд євро для підтримки компаній і домогосподарств, які постраждали від пандемії коронавірусу.

У Португалії зареєстровано вже 642 випадки зараження коронавірусом і дві смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в Київській області ввели режим надзвичайної ситуації у зв'язку з виявленням 2 випадків коронавірусу.

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