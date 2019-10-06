Португалія обирає новий парламент: намітилася нова коаліція

У Португалії з 8 ранку почався процес голосування на парламентських виборах в 22 виборчих округах.

Про це повідомляє видання "РІА Новини". За підсумками голосування будуть обрані 230 депутатів Асамблеї Республіки.

Будівля парламенту Португалії Twitter.com

У голосуванні зможуть взяти участь понад 10 мільйонів виборців, причому рік тому їх було на 1 мільйон менше через введення автоматичної реєстрації за кордоном.

У списках – 21 політична партія, проте реальні шанси пройти в парламент є у шести: Соціалістичної партії на чолі з нинішнім прем'єром Антоніу Коштою, право-центристської Соціал-демократичної партії (PSD), Лівого блоку, правої коаліції Соціально-демократичний центр - Народна партія (CDS-PP), Коаліції демократичної єдності (CDU, включає комуністів і екологів) і руху на захист навколишнього середовища (PAN, Люди-тварини-природа).

Згідно з опитуваннями, перемогу швидше за все отримають соціалісти, проте їм може не вистачити зовсім небагато до абсолютної більшості. За прогнозами, за правлячу партію проголосують 37-38% виборців.

Це означає, що для формування уряду необхідно буде вести переговори з іншими політичними силами, в першу чергу з Лівим блоком і комуністами. Парламент Португалії обирається на чотири роки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як новий глава Центральної виборчої комісії України назвав умови виборів на Донбасі.

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