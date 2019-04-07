|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Портников викрив хитрий "фокус" Путіна з Трампом

1.9тЧитати матеріал російською

Рішення президента Росії Володимира Путіна перекинути військовий контингент до Венесуели – це своєрідна перевірка глави США Дональда Трампа.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на порталі "Деталі". Він вважає, що поява літаків із російськими військовими в Венесуелі – це не тільки спроба Путіна "у що б то не стало врятувати режим одного зі своїх останніх союзників Ніколаса Мадуро".

"Це ще й спроба перевірити, як буде тримати удар американський президент Дональд Трамп. І не де-небудь, а в Латинській Америці. І не коли-небудь, а після того, як Сполучені Штати висловили підтримку венесуельській опозиції та її лідеру Хуану Гуайдо і закликали Ніколаса Мадуро негайно піти у відставку", – написав журналіст.

Новини
"Росія повинна забратися!" Трамп поставив Путіну жорсткий ультиматум

Він нагадав, що приблизно таку ж "перевірку на міцність" Путін свого часу влаштував Бараку Обамі в Сирії.

"Зараз Путін намагається зробити такий самий фокус із Трампом – тільки вже в безпосередній близькості від американських кордонів. І поки ми не знаємо, чим закінчиться ця нова дуель", – зазначив Портников.

Портников викрив хитрий "фокус" Путіна з Трампом

Нагадаємо, 23 березня в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту. Один з лайнерів також перевіз 35 тонн невідомого вантажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особи
Віталій ПортніковВолодимир ПутінДональд Трамп
Місце
Венесуела
Теги
СШАРосія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Концовку дофантазировать ума у Потникова не хватило...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки