Портников викрив хитрий "фокус" Путіна з Трампом

Рішення президента Росії Володимира Путіна перекинути військовий контингент до Венесуели – це своєрідна перевірка глави США Дональда Трампа.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на порталі "Деталі". Він вважає, що поява літаків із російськими військовими в Венесуелі – це не тільки спроба Путіна "у що б то не стало врятувати режим одного зі своїх останніх союзників Ніколаса Мадуро".

"Це ще й спроба перевірити, як буде тримати удар американський президент Дональд Трамп. І не де-небудь, а в Латинській Америці. І не коли-небудь, а після того, як Сполучені Штати висловили підтримку венесуельській опозиції та її лідеру Хуану Гуайдо і закликали Ніколаса Мадуро негайно піти у відставку", – написав журналіст.

Він нагадав, що приблизно таку ж "перевірку на міцність" Путін свого часу влаштував Бараку Обамі в Сирії.

"Зараз Путін намагається зробити такий самий фокус із Трампом – тільки вже в безпосередній близькості від американських кордонів. І поки ми не знаємо, чим закінчиться ця нова дуель", – зазначив Портников.

Нагадаємо, 23 березня в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту. Один з лайнерів також перевіз 35 тонн невідомого вантажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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