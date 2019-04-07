Портников викрив хитрий "фокус" Путіна з Трампом

Рішення президента Росії Володимира Путіна перекинути військовий контингент до Венесуели – це своєрідна перевірка глави США Дональда Трампа.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на порталі "Деталі". Він вважає, що поява літаків із російськими військовими в Венесуелі – це не тільки спроба Путіна "у що б то не стало врятувати режим одного зі своїх останніх союзників Ніколаса Мадуро".
"Це ще й спроба перевірити, як буде тримати удар американський президент Дональд Трамп. І не де-небудь, а в Латинській Америці. І не коли-небудь, а після того, як Сполучені Штати висловили підтримку венесуельській опозиції та її лідеру Хуану Гуайдо і закликали Ніколаса Мадуро негайно піти у відставку", – написав журналіст.
Він нагадав, що приблизно таку ж "перевірку на міцність" Путін свого часу влаштував Бараку Обамі в Сирії.
"Зараз Путін намагається зробити такий самий фокус із Трампом – тільки вже в безпосередній близькості від американських кордонів. І поки ми не знаємо, чим закінчиться ця нова дуель", – зазначив Портников.
Нагадаємо, 23 березня в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту. Один з лайнерів також перевіз 35 тонн невідомого вантажу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 січня Венесуелу охопили масштабні протести. Тисячі людей вийшли проти президента Ніколаса Мадуро.
На вулицях Каракаса почалися зіткнення між протестувальниками та силовиками. Військові використовували сльозогінний газ і стріляли по людях.
Лідер опозиції і глава парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе президентом замість Мадуро. Президент США підтримав його і визнав новим главою держави.
31 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав в. о. президента Венесуели Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим главою країни.
2 лютого Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори.
23 лютого стало відомо, що збройні сили Венесуели отримали наказрозгорнути війська на кордоні з Колумбією.
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