Портников – про Білорусь: якщо Лукашенко втримається, нічого крім агонії вже не буде

Протести в Білорусі зруйнували міф про радянське "благополуччя" в цій країні. Крім того, тепер її лідер Олександр Лукашенко більше не зможе зберігати свій імідж і впливовість, сформований за 26 років при владі.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у статті для "Грані. Ру". Він переконаний, що тепер невдоволення безлічі білорусів вже не можна буде приховати або просто проігнорувати.

"На наших очах руйнується не просто режим Олександра Лукашенка, але сам міф про цей режим, який був улюбленою забавою всіх тих, хто досі зітхає про чудову країну на одній шостій частині суші. Адже ось, виявляється, можна її зберегти, коли люди хочуть, щоб і пенсії вчасно, і ціни нормальні, і ніяких олігархів, і на вулицях чистенько, і ніяких тобі Майданів і Болотних – просто Радянський Союз!" – пише Портников.

Журналіст зазначив, що протестні рухи в Білорусі виникали неодноразово і до нинішніх подій. Однак раніше владі вдавалося швидко впоратися з цим. Тому шанувальники Лукашенка і "стабільності" могли просто не помічати незадоволених диктатурою білорусів або ж списувати їх обурення на "підступи Держдепу".

"Але тепер народного невдоволення не помітити вже неможливо. І вже не важливо, проглядаються за цим невдоволенням "підступи Держдепу", рука Кремля або це просто подарунок Соросу на 90-річчя. Важливим є те, що в Білорусі немає ніякої стабільності й ніякої перспективи з цим правителем і його божевільним режимом. Ми спостерігаємо не просто агонію влади – ми спостерігаємо агонію божевілля", – вважає журналіст.

Разом з тим, він визнав, що це безумство досягло національних масштабів. Адже багато білорусів протягом десятиліть не помічали, хто ними править, ігнорували і вбивства опонентів, і відмову від свобод, і залежність своєї країни від Кремля. Однак найяскравішою демонстрацією цієї тотальної кризи в пострадянській країні були дії її влади.

"Реакція Лукашенка на пандемію і те, як він поводиться сьогодні, демонструють це божевілля всьому світу. Але фокус у тому, що Лукашенко був божевільним завжди. Те, що його співвітчизники цього не бачили, підтримували його, досі запевняють, що спочатку все було добре, а потім Саша зіпсувався, не скасовує самого факту майже 30-річного політичного насильства над нещасною країною", – поділився своєю думкою Портников.

Підсумовуючи, публіцист додав, що епоху Лукашенка в Білорусі можна вважати агонією, яка затягнулася майже на 30 років.

"І навіть якщо Лукашенко втримається, нічого крім агонії вже не буде. А в Росії – агонія довжиною у 20 років. І росіяни, і білоруси живуть всередині трупа, що смердить. І зрозуміло, що коли ти намагаєшся вибратися з цього трупа, нічого хорошого не відбувається: ти потрібен хробакам, вони тобою харчуються, вони не можуть існувати без цього трупного запаху", – образно висловився Портников.

Крім того, він зазначив, що нинішні протести білорусів наштовхують його на думку про те, що в Росії цей сценарій також невідворотний, але в набагато більших масштабах.

"Дивлячись на те, що зараз відбувається в Білорусі, неважко уявити собі, що буде в Росії, коли почне валитися путінський режим. Крові буде більше, наслідки будуть масштабнішими і страшнішими. А Радянського Союзу все одно вже не буде. Не буде ніколи", – впевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL: