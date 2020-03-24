Порожні вулиці та патрулі армійців: ексклюзивні фото охопленої коронавірусом Іспанії

В Іспанії коронавірусом заразилися понад 33 тисячі людей, вулиці міст спорожніли, а за дотриманням ладу стежать поліція та армійські підрозділи.

Українець в іспанському місті Мурсія Артем Лазарєв поділився з OBOZREVATEL найяскравішими фотографіями того, що зараз відбувається в країні, яка бореться з недугою.

За його словами, працюють лише магазини та аптеки. Вулиці великих міст спорожніли, їх патрулюють військові. Для багатьох у країні така форма життя дуже важка, бо місцеві звикли щодня проводити своє дозвілля в барах, ресторанах і парках. Щоб іспанці не порушували правила карантину, влада розробила систему фінансових покарань.

Для літніх осіб аптеки й магазини починають працювати на 1-2 години раніше, щоб ті змогли без проблем придбати товари та зайвий раз не наражалися на небезпеку. Саме тоді молодим людям, наприклад, купити продукти практично неможливо, ніхто не продасть. Вулицями ходять правоохоронці й стежать за порядком, місцева влада працює в режимі надзвичайної ситуації, простіше кажучи – цілодобово.

За минулу добу від хвороби померло 435 осіб. Всього з початку епідемії Іспанія втратила 2207 громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії готуються до тривалого карантину через коронавірус. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть за позитивного варіанту країна пробуде "вдома" до кінця травня.

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