Порошенко: важливо, що в американському Конгресі переобрані друзі України

Україна має цінувати стратегічне партнерство із США і двопартійну підтримку у Конгресі. Про це лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ключова позиція – і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, – що ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, хто був обраний президентом. Я на все життя запам’ятаю день 18 вересня 2014 року, коли я як президент України стояв у Капітолії, в залі, де були зібрані обидві палати американського Конгресу, і більше 20 разів мій виступ переривався оплесками. Це було дивовижне єднання республіканців і демократів на підтримку українського народу", – розповів п’ятий президент.

Політик пригадав, як вибудовування міцного партнерства з Білим Домом свого часу допомогло Україні почати створювати міжнародну коаліцію на протидію агресивній політиці Кремля.

"Я особисто знайомий і з віце-президентом Байденом, з президентом Обамою, з віце-президентом Пенсом, і з президентом Трампом. Я можу наголосити на тому, що в 2014-му році, коли Росію агресором вимовити в світі ніхто не міг, казали "сторона конфлікту", лише наша потужна дипломатична робота сформувала позицію на базі доказів", – нагадав Порошенко.

Лідер "ЄС" застеріг чинну владу від того, аби необдуманими вчинками чи заявами зруйнувати існуючу підтримку від обох впливових партій у США.

"Нам потрібно цінувати цю підтримку двопартійну, яка сьогодні належить Україні. І в жодному разі ніякими телефонними розмовами, ніякими російськими сценаріями "п’ятої колони" всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати", – наголосив Порошенко.

Не менш важливо, за словами п’ятого президента, підтримувати партнерські стосунки не тільки з новообраним президентом США, а й з американським Конгресом та Сенатом.

"Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані – і Марсі Каптур, яка очолює український кокус, і всі, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі. Ми це дуже цінуємо", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Виважена міжнародна політика та продовження укріплення міжнародного, а зокрема - українсько-американського партнерства допоможуть Україні і далі нарощувати власну потужність задля майбутньої перемоги та відновлення суверенітету та територіальної цілісності держави.

"Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей – я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплект "Patriot". Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху – як це і занотовано в Конституції за моєю пропозицією – до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО, до євроатлантичної інтеграції", – резюмував п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко висловив впевненість, що хто би не став президентом США - він неодмінно буде другом для України. Адже і у Байдена, і у Трампа один ворог – Путін.