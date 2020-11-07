П'ятий президент України Петро Порошенко привітав кандидата від демократів Джо Байдена з перемогою на виборах у США.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, політик назвав Байдена бійцем та державником.

"Мої найтепліші вітання Джо Байдену — бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", – сказано у повідомленні.

Порошенко привітав Байдена Facebook Порошенка

Порошенко вважає, що Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу.

Порошенко привітав Байдена Facebook Порошенка

"Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!" – написав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко привітав Байдена Facebook Порошенка

Порошенко привітав Байдена Facebook Порошенка

Порошенко привітав Байдена Facebook Порошенка

Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах Facebook Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, а також очільник ОП Андрій Єрмак привітали Байдена з перемогою на виборах.

Більш детально про вибори в США читайте в нашій трансляції за посиланням.

Трамп став 11-м американським главою, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост у країні. Список інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін, читайте тут.