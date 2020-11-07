Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав кандидата від демократів Джо Байдена з перемогою на виборах у США.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, політик назвав Байдена бійцем та державником.

"Мої найтепліші вітання Джо Байдену — бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", – сказано у повідомленні.

Порошенко вважає, що Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу.

"Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!" – написав лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, а також очільник ОП Андрій Єрмак привітали Байдена з перемогою на виборах.

Більш детально про вибори в США читайте в нашій трансляції за посиланням.

Трамп став 11-м американським главою, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост у країні. Список інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін, читайте тут.