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Порошенко і Трамп опинилися під ударом ''загонів Путіна'': опубліковано відео

3.7тЧитати матеріал російською

У Росії пенсіонери з так званих загонів Путіна зняли на відео, як метають ножі в портрети президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа.

Відповідним постановочним роликом на сторінці у Facebook поділився російський блогер Олександр Тверській, який відкрито підтримує Україну. "Порошенко і Трамп під ударом "загонів Путіна", - написав у своєму пості він.

"Ну що, згадаємо нінзя і покидати ножі", - сказав дідусь на початку відео. "Ну давайте, може й вийде у нас цю справу зробити", - відповіла йому пенсіонерка.

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бабки із загону Путіна ''повісили'' ворогів Кремля. Вони зняли цей процес на відео.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Петро ПорошенкоДональд ТрампОлександр Тверський
Місце
Росія
Об'єкт
видео
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А Трампа за что? Уж он так старается угодить рашке. Санкции - только на словах. А на деле - благодаря ему двукратный рост цены на нефть.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пенсионный возраст, на рассеи, поднять к 80 годам,ты смотри как резво бегают и ножи кидают,нехрен дома прохлаждатся.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Новобранцы путинского фольксштурма. Американские дроны в шоке.
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