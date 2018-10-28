Порошенко і Трамп опинилися під ударом ''загонів Путіна'': опубліковано відео

У Росії пенсіонери з так званих загонів Путіна зняли на відео, як метають ножі в портрети президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа.
Відповідним постановочним роликом на сторінці у Facebook поділився російський блогер Олександр Тверській, який відкрито підтримує Україну. "Порошенко і Трамп під ударом "загонів Путіна", - написав у своєму пості він.
"Ну що, згадаємо нінзя і покидати ножі", - сказав дідусь на початку відео. "Ну давайте, може й вийде у нас цю справу зробити", - відповіла йому пенсіонерка.
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Коментарі до відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бабки із загону Путіна ''повісили'' ворогів Кремля. Вони зняли цей процес на відео.
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