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16 лютого • оновлено в 16:06
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За порно з політиками: у Франції заарештували скандального російського художника

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У Парижі було затримано одіозного російського художника Петра Павленського. Причиною арешту стало опубліковане їм в Інтернеті інтимне відео, імовірно з кандидатом в мери Парижа.

Про це повідомляє агентство AFP. Раніше в агентстві заявляли, що художник був затриманий у справі про "заподіяння шкоди в складі банди небезпечним способом" – 31 грудня Павленський нібито погрожував ножем гостям на новорічній вечірці.

Петро Павленський

Петро Павленський

AFP

Петро Павленський прославився у Франції тим, що опублікував в мережі відео інтимного змісту, імовірно за участю Бенджамена Гриво, який балотувався на пост мера французької столиці. В результаті скандалу Гриво був змушений зняти свою кандидатуру і звинуватити Павленського у вторгненні в приватне життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Петро Павленський вперше прославився скандальною акцією, в рамках якої він прибив свої геніталії до бруківці на Красній площі.

  • Пізніше художник влаштував ще один гучний перформанс – підпалив двері, що ведуть до будівлі головного управління ФСБ в Москві.

  • У 2017 році Павленський втік до Франції і отримав там політичний притулок.

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Франція Париж
Тег
кримінал
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ухахаах))) Это тот мyдила шо ради Укроины прибил свою мошонку к брусчатке на Красной Площади! ))))))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ХОXЛЫ! СМОТРИТЕ КТО ВАС ПОДТРИМУЕТ! )))))))))))
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