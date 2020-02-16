За порно з політиками: у Франції заарештували скандального російського художника

У Парижі було затримано одіозного російського художника Петра Павленського. Причиною арешту стало опубліковане їм в Інтернеті інтимне відео, імовірно з кандидатом в мери Парижа.

Про це повідомляє агентство AFP. Раніше в агентстві заявляли, що художник був затриманий у справі про "заподіяння шкоди в складі банди небезпечним способом" – 31 грудня Павленський нібито погрожував ножем гостям на новорічній вечірці.

Петро Павленський AFP

Петро Павленський прославився у Франції тим, що опублікував в мережі відео інтимного змісту, імовірно за участю Бенджамена Гриво, який балотувався на пост мера французької столиці. В результаті скандалу Гриво був змушений зняти свою кандидатуру і звинуватити Павленського у вторгненні в приватне життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Петро Павленський вперше прославився скандальною акцією, в рамках якої він прибив свої геніталії до бруківці на Красній площі.

Пізніше художник влаштував ще один гучний перформанс – підпалив двері, що ведуть до будівлі головного управління ФСБ в Москві.

У 2017 році Павленський втік до Франції і отримав там політичний притулок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!