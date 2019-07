Порівняли з Гітлером: у Німеччині оголосили Трампа нацистом. Фотофакт

Відомий німецький журнал Stern випустив обкладинку, на якій президент США Дональд Трамп одягнений в американський прапор і показує жест, схожий на нацистське привітання.

Скандальний випуск від 2017 року з'явився у продажу в липні 2019 і зібрав ажіотаж у Twiiter. Німці почали активно обговорювати, в чому ж полягає ідея такого образу лідера США.

Примітно, що автор обкладинки провів паралелі між Трампом і німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Так, поруч із фото американського президента з'явився напис "Sein Kampf", який натякає на скандальну книгу фюрера під назвою "Mein Kampf" ("Моя боротьба").

Журнал Stern оголосив Трампа нацистом Twitter Mel Tansill

"Головний журнал Німеччини назвав Трампа нацистом", "Німці впізнають нацизм, коли бачать його", "Німеччина не хоче Трампа", "Це реальна загроза нашій демократії і глобальній стабільності", – відреагували в коментарях.

@robreiner When Stern, German's top magazine calls Trump a Nazi, we should pay attention. Germans would know. pic.twitter.com/ftsACMKXmc - Rocky Dickson (@ rock1040) July 22, 2019

Germans know fascism when better than anyone. Their history reflects so. Germany's top magazine, Stern, called Donald Trump a Nazi. If Germany calls Trump a Nazi, he is one. Yesterday Chancellor Angela Merkel came to the defense of US Congress "Squad."

It's official. #trumpism pic.twitter.com/lklY14WuRi - Mel Tansill (@poetmaker) July 22, 2019

When this is what Stern, a German publication, has on its cover, America should understand how Trump is perceived in the real world. pic.twitter.com/9gidHQQBhQ - Mcelsay (@mcelsay) July 21, 2019

"Germans know fascism when they see it.

Today the nation's top magazine, Stern, declares Donald Trump a Nazi. "

Please people in denial, wake up !! pic.twitter.com/VLvxwd76jE - lisa zeankowski ✡🕉☯ (@ lbloveslife1964) July 21, 2019

Раніше в 73 день народження Трампа OBOZREVATEL показав, як він виглядав до президентства.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал